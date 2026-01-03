Иран сбился с курса
Обвал национальной валюты вызвал социальный взрыв
Иран охватили массовые протесты, вызванные стремительным обесцениванием национальной валюты — риала. Антиправительственные акции, вспыхнувшие накануне Нового года в Тегеране, перекинулись на другие города и вылились в столкновения с силами правопорядка, повлекшие человеческие жертвы. Опасаясь роста протестов, власти воздерживаются от жестких мер, несмотря на призывы протестующих к смене режима. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал их требования законными и пообещал провести кардинальные реформы финансового сектора. При этом высшее руководство Ирана предостерегает президента США Дональда Трампа от попыток внешнего вторжения, грозя «отсечь руку интервенции».
Обменник с актуальным курсом иранского риала в Тегеране
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Провозглашенная в феврале 1979 года Исламская Республика Иран накануне своей 47-й годовщины проходит испытание на прочность политических институтов, устойчивости гражданского общества и самой модели «исламской демократии».
Охватившие страну антиправительственные акции начались 29 декабря в Тегеране с выступлений мелких предпринимателей. Собравшиеся в тот день на улице имени Исламской Республики в знак протеста против очередного обвала курса национальной валюты — риала и неконтролируемого колебания оптовых и розничных цен, владельцы магазинов быстро получили поддержку наиболее активной части иранского общества — молодежи, включая студентов столичных вузов.
Антиправительственные акции в разных районах иранской столицы не утихали 30 и 31 декабря, при этом их эпицентр переместился в пригород Тегерана город Малард, куда стали съезжаться протестующие из соседних городов. Протесты в Маларде переросли в столкновения с полицией, в ходе которых около 30 участников беспорядков были задержаны.
Первая кровь пролилась уже после Нового года.
По информации агентства Fars, в ходе столкновений в городе Лордеган в провинции Чехармехаль 1 января погибли по меньшей мере два человека.
«Полиция применила слезоточивый газ, у некоторых протестующих было оружие. Некоторые из них начали стрелять в полицейских, несколько полицейских получили ранения»,— говорится в сообщении Fars.
В свою очередь телеканал Press TV сообщил о гибели члена организации «Басидж», связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), в городе Кухдашт на западе Ирана.
Агентство Tasnim также распространило новость об аресте в городе Керманшах на западе страны группы лиц, готовивших самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова.
В ходе беспорядков в разных регионах страны протестующие устраивали акции сожжения Корана и национального флага, нападали на мечети и выкрикивали угрозы в адрес лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, стоящего над президентом на вершине пирамиды иранской власти.
Подожженная протестующими машина в Азне
Фото: Social Media / Reuters
Протестные настроения в иранском обществе, накапливавшиеся годами из-за войны санкций и неуклонного падения жизненного уровня, усугубились в прошлом году из-за серьезных просчетов в финансовой политике и несогласованных действий правительства, руководства центрального банка и парламента, не сумевших вовремя купировать последствия кризиса и минимизировать его социальные издержки.
На протяжении последних месяцев курс риала обновлял один антирекорд за другим, упав на 83,8% по сравнению с декабрем 2024 года. До выхода США из ядерной сделки в 2018 году неофициальная стоимость доллара США составляла 50 тысяч риалов. К концу прошлого года рыночный курс доллара взлетел до отметки 1,4 млн риалов.
По подсчетам иранских экономистов, за последние три года американский доллар по отношению к иранскому риалу укрепился на 219%.
Когда протестующие уже митинговали в иранской столице, 30 декабря профильный комитет иранского Меджлиса (однопалатный парламент страны) отклонил подготовленный правительством проект бюджета на следующий год (новый 1405 год в Иране начнется 21 марта 2026 года).
Об этом сообщил представитель комитета по согласованию Моджтаба Юсефи. «То, что в проекте не заложен коэффициент заработной платы государственных служащих в соответствии с инфляцией, стало одной из причин отклонения государственного бюджета»,— заявил господин Юсефи на заседании Меджлиса. По его словам, коэффициент повышения заработных плат должен опережать показатели инфляции, иначе это приведет к падению покупательной способности населения.
Как отметил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, в бюджете на будущий год должно быть уделено больше внимания социальной защите и производственному сектору.
В связи с этим президент Ирана Масуд Пезешкиан направил письмо в адрес спикера Галибафа, сообщив о готовности правительства внести необходимые правки в проект бюджета. Как ожидается, новый документ будет еще раз направлен на рассмотрение в парламентскую комиссию в ближайшее время.
Несмотря на то, что в ряде городов страны антиправительственные манифестации вышли за рамки мирных протестов, власти предпочитают добиваться нормализации ситуации не закручиванием гаек, а путем диалога с митингующими.
Протестующие пытаются силой открыть ворота в Фасе
Фото: Social Media / Reuters
«Я поручил министру внутренних дел Эскандару Момени выслушать законные требования протестующих, чтобы правительство могло действовать эффективно для решения проблем»,— написал на своей странице в соцсети X президент Масуд Пезешкиан. По его словам, правительству предстоит провести фундаментальные реформы банковской и финансовой систем для сохранения покупательной способности населения.
Неожиданно примирительное заявление в адрес участников протестов сделал и председатель Верховного суда Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. «Мы должны действовать бдительно и прислушиваться к законным и правомерным протестам народа, чтобы исключить возможность злоупотребления ситуацией со стороны врагов и продажных агентов внутри страны»,— отметил Мохаммад Джафар Монтазери. По его словам, одной из самых важных проблем остается инфляция, в борьбе с которой некоторые чиновники не справляются со своими обязанностями.
На этом фоне внутреннюю ситуацию в Иране еще больше накалило заявление президента США Дональда Трампа, 2 января предупредившего, что, если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Вашингтон придет им на помощь (это заявление прозвучало за сутки до захвата американским спецназом в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро).
«Любая рука интервенции, которая замахнется под различными предлогами на национальную безопасность, столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится к цели»,— написал советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани на своей странице в соцсети X.
«Американскому народу должно быть ясно, что Трамп ударился в авантюризм. Ему следовало бы подумать о безопасности американских военных»,— прокомментировал последствия возможного американского военного вмешательства секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Есть разница между протестующими владельцами магазинов и акциями, проводимыми для обострения обстановки. Трампу следовало бы знать, что вмешательство США в наши внутренние дела дестабилизирует весь регион и пагубно скажется на американских интересах»,— заявил господин Лариджани.
Прервал молчание и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. «Важно, что за протестующими предпринимателями стоят провокаторы — агенты врага, которые выкрикивают антиисламские, антииранские и антиправительственные лозунги. Протесты справедливы, но протесты — это не беспорядки. Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними, но с бунтовщиками разговаривать бесполезно. Бунтовщиков нужно усмирять»,— дал свою установку властям и обществу верховный лидер иранской революции.
Впрочем, говорить о том, что властям Ирана удастся быстро добиться деэскалации, как и избежать неожиданных радикальных шагов президента Трампа на Ближнем Востоке, приободренного операцией в Венесуэле, пока преждевременно.