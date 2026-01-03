Иран сбился с курса

Иран охватили массовые протесты, вызванные стремительным обесцениванием национальной валюты — риала. Антиправительственные акции, вспыхнувшие накануне Нового года в Тегеране, перекинулись на другие города и вылились в столкновения с силами правопорядка, повлекшие человеческие жертвы. Опасаясь роста протестов, власти воздерживаются от жестких мер, несмотря на призывы протестующих к смене режима. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал их требования законными и пообещал провести кардинальные реформы финансового сектора. При этом высшее руководство Ирана предостерегает президента США Дональда Трампа от попыток внешнего вторжения, грозя «отсечь руку интервенции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обменник с актуальным курсом иранского риала в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Обменник с актуальным курсом иранского риала в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Провозглашенная в феврале 1979 года Исламская Республика Иран накануне своей 47-й годовщины проходит испытание на прочность политических институтов, устойчивости гражданского общества и самой модели «исламской демократии».

Охватившие страну антиправительственные акции начались 29 декабря в Тегеране с выступлений мелких предпринимателей. Собравшиеся в тот день на улице имени Исламской Республики в знак протеста против очередного обвала курса национальной валюты — риала и неконтролируемого колебания оптовых и розничных цен, владельцы магазинов быстро получили поддержку наиболее активной части иранского общества — молодежи, включая студентов столичных вузов.

Антиправительственные акции в разных районах иранской столицы не утихали 30 и 31 декабря, при этом их эпицентр переместился в пригород Тегерана город Малард, куда стали съезжаться протестующие из соседних городов. Протесты в Маларде переросли в столкновения с полицией, в ходе которых около 30 участников беспорядков были задержаны.

Первая кровь пролилась уже после Нового года.

По информации агентства Fars, в ходе столкновений в городе Лордеган в провинции Чехармехаль 1 января погибли по меньшей мере два человека.

«Полиция применила слезоточивый газ, у некоторых протестующих было оружие. Некоторые из них начали стрелять в полицейских, несколько полицейских получили ранения»,— говорится в сообщении Fars.

В свою очередь телеканал Press TV сообщил о гибели члена организации «Басидж», связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), в городе Кухдашт на западе Ирана.

Агентство Tasnim также распространило новость об аресте в городе Керманшах на западе страны группы лиц, готовивших самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова.

В ходе беспорядков в разных регионах страны протестующие устраивали акции сожжения Корана и национального флага, нападали на мечети и выкрикивали угрозы в адрес лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, стоящего над президентом на вершине пирамиды иранской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подожженная протестующими машина в Азне

Фото: Social Media / Reuters Подожженная протестующими машина в Азне

Фото: Social Media / Reuters

Протестные настроения в иранском обществе, накапливавшиеся годами из-за войны санкций и неуклонного падения жизненного уровня, усугубились в прошлом году из-за серьезных просчетов в финансовой политике и несогласованных действий правительства, руководства центрального банка и парламента, не сумевших вовремя купировать последствия кризиса и минимизировать его социальные издержки.

На протяжении последних месяцев курс риала обновлял один антирекорд за другим, упав на 83,8% по сравнению с декабрем 2024 года. До выхода США из ядерной сделки в 2018 году неофициальная стоимость доллара США составляла 50 тысяч риалов. К концу прошлого года рыночный курс доллара взлетел до отметки 1,4 млн риалов.

По подсчетам иранских экономистов, за последние три года американский доллар по отношению к иранскому риалу укрепился на 219%.

Когда протестующие уже митинговали в иранской столице, 30 декабря профильный комитет иранского Меджлиса (однопалатный парламент страны) отклонил подготовленный правительством проект бюджета на следующий год (новый 1405 год в Иране начнется 21 марта 2026 года).

Об этом сообщил представитель комитета по согласованию Моджтаба Юсефи. «То, что в проекте не заложен коэффициент заработной платы государственных служащих в соответствии с инфляцией, стало одной из причин отклонения государственного бюджета»,— заявил господин Юсефи на заседании Меджлиса. По его словам, коэффициент повышения заработных плат должен опережать показатели инфляции, иначе это приведет к падению покупательной способности населения.

Как отметил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, в бюджете на будущий год должно быть уделено больше внимания социальной защите и производственному сектору.

В связи с этим президент Ирана Масуд Пезешкиан направил письмо в адрес спикера Галибафа, сообщив о готовности правительства внести необходимые правки в проект бюджета. Как ожидается, новый документ будет еще раз направлен на рассмотрение в парламентскую комиссию в ближайшее время.

Несмотря на то, что в ряде городов страны антиправительственные манифестации вышли за рамки мирных протестов, власти предпочитают добиваться нормализации ситуации не закручиванием гаек, а путем диалога с митингующими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие пытаются силой открыть ворота в Фасе

Фото: Social Media / Reuters Протестующие пытаются силой открыть ворота в Фасе

Фото: Social Media / Reuters

«Я поручил министру внутренних дел Эскандару Момени выслушать законные требования протестующих, чтобы правительство могло действовать эффективно для решения проблем»,— написал на своей странице в соцсети X президент Масуд Пезешкиан. По его словам, правительству предстоит провести фундаментальные реформы банковской и финансовой систем для сохранения покупательной способности населения.

Неожиданно примирительное заявление в адрес участников протестов сделал и председатель Верховного суда Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. «Мы должны действовать бдительно и прислушиваться к законным и правомерным протестам народа, чтобы исключить возможность злоупотребления ситуацией со стороны врагов и продажных агентов внутри страны»,— отметил Мохаммад Джафар Монтазери. По его словам, одной из самых важных проблем остается инфляция, в борьбе с которой некоторые чиновники не справляются со своими обязанностями.

На этом фоне внутреннюю ситуацию в Иране еще больше накалило заявление президента США Дональда Трампа, 2 января предупредившего, что, если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Вашингтон придет им на помощь (это заявление прозвучало за сутки до захвата американским спецназом в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро).

«Любая рука интервенции, которая замахнется под различными предлогами на национальную безопасность, столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится к цели»,— написал советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани на своей странице в соцсети X.

«Американскому народу должно быть ясно, что Трамп ударился в авантюризм. Ему следовало бы подумать о безопасности американских военных»,— прокомментировал последствия возможного американского военного вмешательства секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Есть разница между протестующими владельцами магазинов и акциями, проводимыми для обострения обстановки. Трампу следовало бы знать, что вмешательство США в наши внутренние дела дестабилизирует весь регион и пагубно скажется на американских интересах»,— заявил господин Лариджани.

Прервал молчание и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. «Важно, что за протестующими предпринимателями стоят провокаторы — агенты врага, которые выкрикивают антиисламские, антииранские и антиправительственные лозунги. Протесты справедливы, но протесты — это не беспорядки. Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними, но с бунтовщиками разговаривать бесполезно. Бунтовщиков нужно усмирять»,— дал свою установку властям и обществу верховный лидер иранской революции.

Впрочем, говорить о том, что властям Ирана удастся быстро добиться деэскалации, как и избежать неожиданных радикальных шагов президента Трампа на Ближнем Востоке, приободренного операцией в Венесуэле, пока преждевременно.

Сергей Строкань