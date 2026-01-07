Приезжему грозит срок за кражу карты в Новороссийске

Житель Тамбовской области украл чужую банковскую карту в Новороссийске и расплачивался ею на территории региона. По данным пресс-службы УМВД по Новороссийску, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Согласно сведениям полиции, приезжий обнаружил потерянную карту в банкомате. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего решил забрать чужую банковскую карту. Уже на следующий день мужчина расплачивался с постороннего счета в магазинах Новороссийска, а позже уехал в Краснодар на электропоезде, где также оплачивал покупки чужими денежными средствами.

49-летнего приезжего из Тамбовской области заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о краже.

София Моисеенко