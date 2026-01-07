Парламент Великобритании проголосует по вопросу отправки войск на Украину

Правительство Великобритании намерено вынести на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в ходе трансляции заседания Палаты общин, пишет The Guardian.

«Вместе с президентом Макроном и президентом Зеленским мы согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки. Мы сообщим о деталях в отдельном заявлении, как только появится такая возможность», — сказал глава британского правительства.

6 января Кир Стармер сообщил, что Великобритания и Франция после прекращения огня планируют создать на территории Украины военные базы и склады для размещения техники и вооружений ВСУ. По его словам, страны так называемой «коалиции желающих» также договорились о долгосрочном обеспечении Украины вооружениями.