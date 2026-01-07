65 километров зимы: сезон на «Роза Хутор» набрал уверенный темп

К 7 января на горном курорте «Роза Хутор» открыта самая масштабная зона катания в стране — 65 километров трасс и 20 канатных дорог.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Катание проходит в комфортном спокойном режиме: курорт следит за загрузкой склонов, все ограничения на продажу ски-пассов сняты, дороги в горах расчищены, движение нормализовано.

С 8 января для гостей откроется канатная дорога «Тироль». Она позволит обладателям единых ски-пассов быстрее перемещаться между курортами и подниматься в зону катания «Газпром Поляна» прямо из Роза Долины. Чтобы попасть с «Роза Хутор» на курорт «Газпром Поляна», из кабинки «Тироль» нужно выйти налево, обойти турникеты, пройти по дорожке к лестнице и спуститься к подъемнику «Газпром-780».

На «Роза Хутор» продолжает работу эксклюзивная программа для райдеров «Рассвет на трассе». Это редкая возможность первыми подняться на Роза Пик, увидеть с высоты 2320 метров, как рассветное солнце озаряет горные хребты, и раскатать свежий вельвет на идеально подготовленных трассах курорта. Завершает программу уютный завтрак в ресторане «Высота 2320».

Тем, кто не катается или хочет разнообразить отдых, курорт предлагает горные развлечения для всей семьи. В Горной Олимпийской деревне работают тюбинговые трассы — скорость, плавные виражи и чувство полета, ради которого хочется скатиться снова. Здесь же, на высоте 1100 метров над уровнем моря, расположен родельбан — любимый аттракцион гостей альпийских курортов. Это управляемые горные сани, которые мчатся по рельсам с кольцами-виражами, разгоняясь до 40 км/ч. Родельбан на «Роза Хутор» особенный: круглогодичный, с панорамными видами на горы, а вечером — с яркой анимированной подсветкой, превращающей спуск в настоящее световое шоу.

Всего в 30 минутах езды на бесплатном трансфере от Горной Олимпийской деревни в парке «Пача Мама» гостей ждут альпаки, козы, овцы и пушистые кролики. Животных можно гладить, кормить и обнимать, а кроликов — брать на руки. Из той же точки отправляется бесплатный трансфер в «Хаски-хутор», где живут больше шестидесяти ездовых собак — обожающие внимание и ласку хаски и маламуты.

После активного дня гости могут расслабиться в спа-центре отеля Rosa Springs на высоте 1100 метров над уровнем моря, а рестораны и кафе курорта предлагают разнообразную гастрономию — идеальное завершение насыщенного зимнего дня в горах.

С 12 января в продажу поступит новый детский абонемент «Роза Хутор». По сути, это два ски-пасса в одном. Детский абонемент «Горный кристалл» позволит райдерам 7 - 14 лет по доступной фиксированной стоимости провести пять дней катания на «Роза Хутор» в Сочи и ещё десять — на одном из домашних горнолыжных курортов от Сахалина до Москвы. Проект поддержали 16 ведущих курортов России, он стал первым в стране детским абонементом, формирующим единую детскую зимнюю карту катания.

Работает обновленная программа лояльности «Роза Хутор». Теперь за приобретение ски-пасса вся его стоимость вернется на бонусный счет гостя в виде баллов, которые можно тратить при оплате услуг курорта. Накопленными баллами можно оплатить 20% стоимости услуг ресторанов, кафе, проката, занятий с инструкторами в горнолыжной школе «Роза Хутор», прогулочных билетов, посещения катка, Музея археологии, парка альпак «Пача Мама», катания на родельбане, покупок в сувенирных магазинах, услуг клиники превентивной медицины Rosa Springs, СПА-центров в отелях Ski Inn SPA и Green Flow. Один бонус равен одному рублю.

Для использования программы лояльности нужно зарегистрироваться на сайте, сразу получив 500 приветственных баллов. В качестве подарка на день рождения будет начислено еще 5000 бонусов. Оплачивать услуги баллами можно на сайте или в любых точках «Роза Хутор», добавив карту в Wallet на мобильном телефоне. Срок действия бонусов – 500 дней с момента начисления.

https://rosakhutor.ru/