Трое погибли и пятеро пострадали за сутки при обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 15 муниципалитетам Белгородской области не менее 19 различных боеприпасов и атаковали 174 беспилотниками. Три мирных жителя погибли, еще пять — получили ранения. Повреждены 13 жилых помещений, десять машин, а также инфраструктурные объекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила один беспилотник самолетного типа.

система ПВО сбила один беспилотник самолетного типа. Над Белгородом был сбит один БПЛА самолетного типа.

был сбит один БПЛА самолетного типа. В Белгородском округе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Головино, Репное, Стрелецкое, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори атаковали 19 беспилотниками, из которых 16 удалось сбить. В горбольницу № 2 Белгорода обратился за медпомощью житель, пострадавший от атаки БПЛА 4 января — ему оказали медпомощь на месте. В Дубовом поврежден частный дом, а в Ясных Зорях — объект инфраструктуры. Часть села временно осталась без света.

поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Головино, Репное, Стрелецкое, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори атаковали 19 беспилотниками, из которых 16 удалось сбить. В горбольницу № 2 Белгорода обратился за медпомощью житель, пострадавший от атаки БПЛА 4 января — ему оказали медпомощь на месте. В Дубовом поврежден частный дом, а в Ясных Зорях — объект инфраструктуры. Часть села временно осталась без света. В Борисовском округе поселок Борисовка, села Березовка, Богун-Городок, Грузское и Стригуны, а также хутор Становое атаковали 28 беспилотниками, 25 из которых сбили. В Березовке повреждения получило легковое авто.

поселок Борисовка, села Березовка, Богун-Городок, Грузское и Стригуны, а также хутор Становое атаковали 28 беспилотниками, 25 из которых сбили. В Березовке повреждения получило легковое авто. В Валуйском округе Валуйки, села Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутор Михайловка подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых подавлены. В Орехово дрон ударил по объекту инфраструктуры и ранил местного жителя. Ему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, лечение белгородец продолжит амбулаторно. Повреждения получили авто и линия электропередачи — в части села нет света. В Долгом поврежден частный дом, а в Кукуевке — легковое авто и дом.

Валуйки, села Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутор Михайловка подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых подавлены. В Орехово дрон ударил по объекту инфраструктуры и ранил местного жителя. Ему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, лечение белгородец продолжит амбулаторно. Повреждения получили авто и линия электропередачи — в части села нет света. В Долгом поврежден частный дом, а в Кукуевке — легковое авто и дом. В Волоконовском округе по поселку Пятницкое, селам Грушевка и Нижние Лубянки ударили шесть беспилотников, два из которых сбила система ПВО. В Пятницком из-за атаки дрона была ранена шестилетняя девочка — ее госпитализировали в детскую клиническую облбольницу. Повреждения получили дом и автомобиль, а в Грушевке — два авто.

по поселку Пятницкое, селам Грушевка и Нижние Лубянки ударили шесть беспилотников, два из которых сбила система ПВО. В Пятницком из-за атаки дрона была ранена шестилетняя девочка — ее госпитализировали в детскую клиническую облбольницу. Повреждения получили дом и автомобиль, а в Грушевке — два авто. В Грайворонском округе Грайворон, поселок Горьковский и села Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая обстреляли с помощью 19 боеприпасов и атаковали 27 беспилотниками, восемь из которых сбили. В селе Новостроевка-Первая погиб местный житель. Еще один белгородец, получивший тяжелые ранения в Грайвороне, скончался в отделении реанимации. 17-летний юноша обратился за медпомощью и был госпитализирован в детскую облбольницу. В Грайвороне повреждены грузовое авто, две ГАЗели, три легковушки и четыре частных дома. В селе Гора-Подол — частный дом, в селе Дунайка — помещение на территории предприятия и дом.

Грайворон, поселок Горьковский и села Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая обстреляли с помощью 19 боеприпасов и атаковали 27 беспилотниками, восемь из которых сбили. В селе Новостроевка-Первая погиб местный житель. Еще один белгородец, получивший тяжелые ранения в Грайвороне, скончался в отделении реанимации. 17-летний юноша обратился за медпомощью и был госпитализирован в детскую облбольницу. В Грайвороне повреждены грузовое авто, две ГАЗели, три легковушки и четыре частных дома. В селе Гора-Подол — частный дом, в селе Дунайка — помещение на территории предприятия и дом. Над Губкинским округом сбили 13 дронов.

сбили 13 дронов. Над Ивнянским округом подавили 16 беспилотников.

подавили 16 беспилотников. Над Корочанским округом — один БПЛА.

— один БПЛА. В Краснояружском округе по поселку Красная Яруга, селам Вязовое, Котиловка, Старолесье и хутору Савченко ударили 14 дронов, пять из них сбили.

по поселку Красная Яруга, селам Вязовое, Котиловка, Старолесье и хутору Савченко ударили 14 дронов, пять из них сбили. Над Прохоровским округом система ПВО сбила два беспилотника.

система ПВО сбила два беспилотника. Над Ракитянским округом были подавлены три беспилотника. В поселке Ракитное загорелась кровля частного дома — ее потушили.

были подавлены три беспилотника. В поселке Ракитное загорелась кровля частного дома — ее потушили. В Шебекинском округе Шебекино, села Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково, Титовка и хутор Саввин были атакованы 30 беспилотниками, 20 из которых сбили. В Белянке — погиб один человек, еще двое ранены. Одного из них госпитализировали, а второго жителя отпустили на амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены 3 частных дома, линия электропередачи, грузовое авто и ГАЗель. В Белянке — легковушка и грузовик, два частных дома, а в Сурково — два авто. В Селе Мешковое разрушена кровля частного дома.

Шебекино, села Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково, Титовка и хутор Саввин были атакованы 30 беспилотниками, 20 из которых сбили. В Белянке — погиб один человек, еще двое ранены. Одного из них госпитализировали, а второго жителя отпустили на амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены 3 частных дома, линия электропередачи, грузовое авто и ГАЗель. В Белянке — легковушка и грузовик, два частных дома, а в Сурково — два авто. В Селе Мешковое разрушена кровля частного дома. Над Яковлевским округом сбили 11 БПЛА. В селе Гостищево поврежден объект связи.

Егор Якимов