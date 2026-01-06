Трое погибли и пятеро пострадали за сутки при обстрелах Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 15 муниципалитетам Белгородской области не менее 19 различных боеприпасов и атаковали 174 беспилотниками. Три мирных жителя погибли, еще пять — получили ранения. Повреждены 13 жилых помещений, десять машин, а также инфраструктурные объекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.
- Над Алексеевским округом система ПВО сбила один беспилотник самолетного типа.
- Над Белгородом был сбит один БПЛА самолетного типа.
- В Белгородском округе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Головино, Репное, Стрелецкое, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори атаковали 19 беспилотниками, из которых 16 удалось сбить. В горбольницу № 2 Белгорода обратился за медпомощью житель, пострадавший от атаки БПЛА 4 января — ему оказали медпомощь на месте. В Дубовом поврежден частный дом, а в Ясных Зорях — объект инфраструктуры. Часть села временно осталась без света.
- В Борисовском округе поселок Борисовка, села Березовка, Богун-Городок, Грузское и Стригуны, а также хутор Становое атаковали 28 беспилотниками, 25 из которых сбили. В Березовке повреждения получило легковое авто.
- В Валуйском округе Валуйки, села Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Орехово и хутор Михайловка подверглись атакам 18 БПЛА, 10 из которых подавлены. В Орехово дрон ударил по объекту инфраструктуры и ранил местного жителя. Ему оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ, лечение белгородец продолжит амбулаторно. Повреждения получили авто и линия электропередачи — в части села нет света. В Долгом поврежден частный дом, а в Кукуевке — легковое авто и дом.
- В Волоконовском округе по поселку Пятницкое, селам Грушевка и Нижние Лубянки ударили шесть беспилотников, два из которых сбила система ПВО. В Пятницком из-за атаки дрона была ранена шестилетняя девочка — ее госпитализировали в детскую клиническую облбольницу. Повреждения получили дом и автомобиль, а в Грушевке — два авто.
- В Грайворонском округе Грайворон, поселок Горьковский и села Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая обстреляли с помощью 19 боеприпасов и атаковали 27 беспилотниками, восемь из которых сбили. В селе Новостроевка-Первая погиб местный житель. Еще один белгородец, получивший тяжелые ранения в Грайвороне, скончался в отделении реанимации. 17-летний юноша обратился за медпомощью и был госпитализирован в детскую облбольницу. В Грайвороне повреждены грузовое авто, две ГАЗели, три легковушки и четыре частных дома. В селе Гора-Подол — частный дом, в селе Дунайка — помещение на территории предприятия и дом.
- Над Губкинским округом сбили 13 дронов.
- Над Ивнянским округом подавили 16 беспилотников.
- Над Корочанским округом — один БПЛА.
- В Краснояружском округе по поселку Красная Яруга, селам Вязовое, Котиловка, Старолесье и хутору Савченко ударили 14 дронов, пять из них сбили.
- Над Прохоровским округом система ПВО сбила два беспилотника.
- Над Ракитянским округом были подавлены три беспилотника. В поселке Ракитное загорелась кровля частного дома — ее потушили.
- В Шебекинском округе Шебекино, села Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково, Титовка и хутор Саввин были атакованы 30 беспилотниками, 20 из которых сбили. В Белянке — погиб один человек, еще двое ранены. Одного из них госпитализировали, а второго жителя отпустили на амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены 3 частных дома, линия электропередачи, грузовое авто и ГАЗель. В Белянке — легковушка и грузовик, два частных дома, а в Сурково — два авто. В Селе Мешковое разрушена кровля частного дома.
- Над Яковлевским округом сбили 11 БПЛА. В селе Гостищево поврежден объект связи.