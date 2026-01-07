ЕС заявил о непризнании легитимности и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес

Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал Николаса Мадуро, но намерен поддерживать «ограниченные контакты» с властями республики. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер.

Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

«Делси Родригес принесла присягу, как и.о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», — сказала она.

Делси Родригес была приведена к присяге в качестве и.о. президента Венесуэлы ее братом Хорхе Родригесом, возглавляющим Национальную ассамблею. В тот же день присягу приняли 283 парламентария, избранные в мае прошлого года. Церемония прошла на фоне судебного процесса в Нью-Йорке по делу похищенного властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.