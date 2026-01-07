В Венесуэле объявили семидневный траур после гибели военнослужащих в операции США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране семидневный траур после смерти венесуэльских военнослужащих в ходе спецоперации США по захвату президента Николаса Мадуро.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные, в результате нападения погибли около двадцати венесуэльских офицеров. Ранее правительство Кубы также объявило двухдневный национальный траур, сообщив о гибели 32 своих военных и полицейских, находившихся в Венесуэле.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, которые были доставлены в Нью-Йорк для суда по уголовным обвинениям в наркотерроризме. Власти Венесуэлы сообщали о гибели в операции значительной части охраны Николаса Мадуро, а также случайных граждан.