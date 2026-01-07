Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до пяти

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные ограничения уже действуют в Сочи и Геленджике. Меры связаны с обеспечением безопасности, отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 мск 6 января было сбито 23 беспилотника. 11 дронов сбили над Белгородской областью, еще семь — над Крымом. По два дрона было уничтожено над акваториями Азовского и Черного морей, а также еще один дрон — над Воронежской областью.