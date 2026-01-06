Силы ПВО сбили 23 БПЛА над Россией за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 6 января силы ПВО сбили 23 беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 11 дронов сбили над Белгородской областью, еще семь — над Крымом. По два дрона было уничтожено над акваториями Азовского и Черного морей, а также еще один дрон — над Воронежской областью.

В результате налета была атакована нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области, сообщил глава региона. На территории начался пожар. О других последствиях главы регионов не сообщали.