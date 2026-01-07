Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оповестил о введении в регионе режима «Беспилотная опасность». Глава региона опубликовал соответствующее сообщение в личном Telegram-канале.

Минувшей ночью в Пензенской области сбили и подавили силами РЭБ девять украинских БПЛА. Жертв нет. В районе Пензы оцепили одно из мест падения дрона.

Беспилотники ВСУ атаковали прошлой ночью ряд регионов России, среди которых также Волгоградская и Астраханская области. В первом субъекте сбили два БПЛА, во втором — пять. Из-за закрытого неба в волгоградском аэропорту задержали отправление и прибытие нескольких авиарейсов.

Дарья Васенина