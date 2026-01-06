В Ярославской области ожидаются сильный снегопад и метель

В Ярославской области и в Ярославле в период с 06:00 до 18:00 7 января ожидается сильный снег, местами метель, снижение видимости в осадках до 300–800 м. На дорогах возможны гололедица и снежный накат в отдельных районах, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Власти рекомендуют пешеходам быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Водителям следует соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Для получения помощи в экстренных ситуациях можно обратиться по телефону 112. Ведомства продолжают мониторинг погодных условий и готовы к оперативному реагированию.

Антон Голицын