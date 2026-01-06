Уиткофф сообщил о согласовании большинства гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины будут предотвращать любые атаки на Украину после прекращения огня, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В случае нападения протоколы безопасности предполагают оборону Украины, добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

«Мы считаем, что по большей части завершили (согласование.— "Ъ") протоколов безопасности, чтобы народ Украины понимал, что когда это закончится, это закончится навсегда»,— сказал господин Уиткофф на пресс-конференции по итогам встречи стран «коалиции желающих» с украинской и американской делегацией в Париже (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).

Президент США Дональд Трамп в вопросе гарантий безопасности Украине основывается на обсуждениях с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил зять американского президента Джаред Кушнер. По его словам, стороны согласовали почти все вопросы, которые касаются гарантий безопасности. «Это не означает, что мы достигнем мира, но мир был бы невозможен без прогресса, достигнутого здесь сегодня»,— сказал господин Кушнер на пресс-конференции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о размещении войск на украинской территории 6 января. В документе страны «коалиции желающих» обязуются предоставить Украине защиту в воздухе, в море и на суше.