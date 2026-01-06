«Чебурашка 2» собрал 3,4 млрд рублей за шесть дней проката

«Чебурашка 2», вышедший в кинотеатрах 1 января, собрал 3,4 млрд руб. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм побил рекорд прошлогоднего лидера проката — картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yellow, Black & White Фото: Yellow, Black & White

На втором месте по сборам — «Простоквашино» (1,5 млрд руб.), на третьем — «Буратино» (1,4 млрд руб.). В первый день проката «Чебурашку 2» посмотрели в кинотеатрах более 878 тыс. человек.

«Чебурашка» стал самым успешным в российском прокате фильмом, собрав в 2023 году почти 7 млрд руб. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. Главное отличие второго «Чебурашки» от первого — в нем появляется персонаж крокодила Гены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ведома зверушка».