Ведома зверушка

Первого января на экраны выйдет «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко — продолжение самого успешного в кассовом смысле фильма за всю историю российского кинопроката, собравшего в 2023 году почти 7 млрд рублей. Сиквел, над которым работала та же команда, наверняка тоже ждет финансовый успех, хотя у него целых два конкурента: «Буратино» и «Простоквашино». Но проверенная формула, в которой ностальгия по советскому детству сочетается с семейными ценностями и почти мультяшными гэгами, может сработать и в этот раз, считает Юлия Шагельман.

Главное отличие второго «Чебурашки» от первого — здесь наконец-то появляется крокодил Гена, который в предыдущем фильме блистательно отсутствовал. Однако компьютерное пресмыкающееся — не отдельный персонаж, а ипостась сурового садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), в доме которого поселился Чебурашка (озвучивает Ольга Кузьмина), занесенный в Россию торнадо из неназванной латиноамериканской страны. Когда Геннадий распекает ушастого зверька за очередную каверзу, то превращается в его глазах в настоящего крокодила. А случается это частенько — уже в самом начале фильма Чебурашка что-то разносит, ломает и крушит, и потом повторяет этот фокус примерно раз в десять минут.

Катализатором неугомонности Чебурашки служит уже не детская наивность, как в первом фильме, а проблемы взросления и коммуникации между поколениями — или ее отсутствия.

Чебурашка стал на год старше и считает себя совсем взрослым, поэтому совершенно «не поддается педагогическому влиянию» Гены, выражаясь словами этого последнего. Сам же Гена, у которого всегда были проблемы с общением и выражением эмоций, в ответ способен только ругать и отчитывать воспитанника.

Те же трудности сопровождают и других персонажей. Богачка Римма (Елена Яковлева) — здешний вариант Шапокляк — окончательно утрачивает контакт с избалованной внучкой Соней (Ева Смирнова), бессовестно помыкающей бабушкой, которая во всем ей потакает. А в семье Гениной дочери Тани (Полина Максимова) своя драма: она ждет ребенка и ее старший сын Гриша (Илья Кондратенко) чувствует, что родители уделяют ему гораздо меньше внимания, чем раньше.

Даже у выросших детей есть свои счеты с родителями. Так, выясняется, что подручный Риммы Ларион (Дмитрий Лысенков), выступающий тут в качестве одного из главных злодеев, стал таким отрицательным, потому что его все время критиковал отец (Александр Лыков). Этот строгий папа — второй злодей: он охотник, который хочет изловить Чебурашку и сделать из него холодец. Что, в свою очередь, тоже следствие детской травмы.

Эти хитросплетения из разряда диванной психологии роднят второго «Чебурашку» с его прокатным конкурентом «Буратино»: там тоже одной из основных тем были детско-родительские отношения, драма взросления и сепарации. Однако в фильме Дмитрия Дьяченко никакой драмы, несмотря на все вышеописанное, не чувствуется почти до самого финала.

Во-первых, создатели картины страшно боятся пауз и тишины, возможно, потому, что хронометраж сиквела сократился на десять минут по сравнению с первой частью. Поэтому все, что осталось, занято безудержным экшеном: кто-то куда-то бежит, откуда-то падает, прыгает, несется по быстрой речке в сплетенном из веток гнезде, какие-то механизмы крутятся и вертятся, фарфоровые вазы разбиваются, а ближе к финалу все горит с таким размахом, которому бы позавидовал Виктор Флеминг, снимавший пожар Атланты в «Унесенных ветром».

Во-вторых, все герои поминутно шутят, причем для надежности каждая шутка повторяется минимум по два раза.

Юмор авторов остался таким же плоским, как в первой части, и особенно портят картину комические репризы «специально для взрослых»: натужные каламбуры и отсылки к советским фильмам, которые юная аудитория вряд ли видела.

Зато она наверняка смотрела трилогию про медвежонка Паддингтона, которую авторы «Чебурашки» явно изучали очень внимательно: их ушастик — родственник скорее ему, чем своему предшественнику из книжек Эдуарда Успенского и мультфильмов Романа Качанова. И они также не планируют останавливаться на двух картинах: в следующем фильме Чебурашка, судя по всему, по следам британско-перуанского медведя отправится на свою далекую родину. Но сначала принесет всем причастным много-много денежек.