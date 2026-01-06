Прокуратура внесла представления из-за застрявшего в сугробе рейсового автобуса

Переславская межрайонная прокуратура внесла представления АО «Ярдорслужба» и «Ярдормост» из-за неубранной от снега региональной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

6 января в соцсетях местный житель сообщил, что рано утром в поселке Дубки пассажирам пришлось выталкивать автобус, двигавшийся по маршруту Ленинские Горки — Переславль, из сугроба. По данному факту надзорное ведомство начало проверку и установило, что дорога находится в ведении АО «Ярдорслужба», содержанием занимается АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) в рамках контракта.

«Вместе с тем уборка дороги и контроль за ее качеством своевременно не осуществляются. По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла представления об устранении нарушений с требованием об организации работ по уборке дороги как заказчику, так и подрядчику»,— сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство поставило на контроль устранение выявленных нарушений.

Алла Чижова