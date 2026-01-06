Синоптики прогнозируют до +15°С на Кубани в Рождество

На Кубани 7 января установится сухая погода с переменной облачностью. Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, существенных осадков не ожидается, однако в ночные и утренние часы возможно образование тумана.

Дневная температура в большинстве районов края составит +7...+12°C, а в южной части региона воздух прогреется до +10...+15°C. В Краснодаре столбики термометров поднимутся до +10...+12°C при юго-восточном ветре 4–9 м/с.

На Черноморском побережье также сохранится ясная погода с температурой до +15°C, при этом возможны порывы ветра до 12–14 м/с. В горных районах дневные показатели составят 0...+5°C.

Ранее в Краснодарском крае из-за обильных снегопадов в начале января фиксировались массовые отключения электроэнергии в Апшеронском и Туапсинском районах. Улучшение погодных условий и повышение температуры воздуха способствуют завершению восстановительных работ на линиях электропередач. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации в горных районах из-за риска схода лавин при резком потеплении.

Анна Гречко