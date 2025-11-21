Премьер Японии отвергла требование Китая взять обратно свои слова о Тайване

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ответила отказом на требования Китая взять обратно сделанные ею заявления по поводу Тайваня. По словам госпожи Такаити, позиция Токио в отношении того, как Япония ответит на серьезный кризис с безопасностью в регионе, не изменилась. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters, Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

«Что касается ситуации, угрожающей существованию Японии, правительство будет выносить комплексное решение на основе всей доступной информации, принимая во внимание и особые обстоятельства каждой конкретной возникающей ситуации»,— заявила Санаэ Такаити в ответ на вопрос о том, намерена ли она взять обратно слова, вызвавшие негодование Пекина. Премьер добавила, что «позиция правительства (Японии.— “Ъ”) остается прежней». Но, по ее словам, она хочет попытаться улучшить отношения на основе договоренностей с лидером КНР Си Цзиньпином, достигнутых в ходе их первой встречи в Южной Корее в октябре еще до скандала с высказываниями о Тайване.

7 ноября в парламенте Санаэ Такаити заявила, что китайская военно-морская блокада Тайваня будет сочтена Токио «экзистенциальной угрозой» и станет основанием для использования права на самооборону, то есть на военный ответ на действия Китая. Эти слова вызвали крайне негативную реакцию в Пекине. Китайские власти призвали своих граждан отказаться от поездок в Японию, молодежь — не поступать в японские вузы и ввели запрет на импорт в страну японских морепродуктов. Кроме того, ВМС Китая начали патрулирование вод вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море.

Алена Миклашевская