Politico: Трамп выдвинул сменщице Мадуро четыре требования

Американская администрация потребовала от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес принять ряд мер, направленных на укрепление отношений с США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

И. о. президента Венесуэлы Делси Родригес (фото 2023 года)

Фото: Matias Delacroix / AP И. о. президента Венесуэлы Делси Родригес (фото 2023 года)

По информации издания, от сменщицы похищенного президента Николаса Мадуро ждут конкретных шагов по пресечению наркотрафика и прекращения поставок нефти недружественным США странам. Также Вашингтон ожидает, что она вышлет из страны представителей Кубы, Ирана и иных «враждебных» стран. После этого Делси Родригес, по задумке Белого дома, должна уйти в отставку. Источники Politico отметили, что президент Дональд Трамп не поставил конкретных сроков для передачи власти по итогам выборов.

Еще одним требованием к новому главе Венесуэлы может стать освобождение осужденных граждан США, пишет Politico. Предполагается ли также освобождение венесуэльских оппозиционеров, источникам издания неизвестно.

Высокопоставленный американский чиновник заявил Politico, что сейчас администрация господина Трампа действительно сосредоточена на обеспечении «стабильности страны на пути к достижению интересов США». Требования к госпоже Родригес, приведенные источниками, он комментировать отказался.