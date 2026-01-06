Дирижер Семен Бычков назначен музыкальным руководителем Парижской оперы

Парижская национальная опера объявила о назначении Семена Бычкова музыкальным директором с 1 августа 2028 года сроком на четыре сезона. Об этом сообщается на сайте оперы. Он сменит Густаво Дудамеля, который покинул пост в мае 2023 года «по личным обстоятельствам».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Семен Бычков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Семен Бычков родился в Ленинграде в 1952 году, получил образование в Ленинградской консерватории. Его работы охватывают немецкий, русский и итальянский классический репертуар. Руководил Оркестром Парижа, симфоническим оркестром WDR в Кельне, дрезденской Земпероперой, а также Чешским филармоническим оркестром, где с 2018 года реализованы крупные циклы, посвященные Малеру, Дворжаку, Сметане и Чайковскому.

В Парижской национальной опере Семен Бычков впервые после назначения выйдет к дирижерскому пульту с «Евгением Онегиным» в конце января. Оперу поставил актер Рэйф Файнс, который сыграл Евгения Онегина в фильме 1999 года режиссера Марты Файнс, своей сестры.