Леди и фараоны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SF / Monika Rittershaus Фото: SF / Monika Rittershaus

Несмотря на все происходящее на внешнеполитическом фронте, западный оперный мир продолжал ангажировать постановщиков из России все последние несколько лет. Но именно в 2025 году состоялись два особенно громких и особенно обсуждаемых дебюта.

Сначала, еще летом, Зальцбургский фестиваль выпустил спектакль Дмитрия Чернякова. До сих пор при всей своей мировой востребованности на самом престижном оперно-музыкальном форуме знаменитый постановщик еще не работал. Удивило всех, конечно, не само это приглашение (его-то ждали давно и нетерпеливо), а выбор оперы: впервые в своей карьере Черняков обратился к музыкальному театру эпохи барокко и поставил «Юлия Цезаря в Египте» Георга Фридриха Генделя (на фото).

Второй дебют состоялся уже в декабре, и тоже с экстраординарной помпой. Новый сезон театра «Ла Скала» открылся по случаю юбилея Шостаковича его оперой «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Василия Бархатова. Налицо занятная перекличка: двенадцать лет назад сезон «Ла Скала» открывала «Травиата» в версии Дмитрия Чернякова, а в «Леди Макбет…» Шостаковича, помимо Мценского уезда, мимолетно присутствует и Египет (как поет там Квартальный, «Создан полицейский был во время оно, / даже у египтян были фараоны»).