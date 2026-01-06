Радий Хабиров поднялся на 14 место в рейтинге влиятельности региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам декабря занял 14 место в рейтинге влиятельности руководителей субъектов России по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Эксперты АПЭК при составлении рейтинга учитывают способность региональных глав воздействовать на принятие решений федеральными властями, партийной элитой и крупным бизнесом. По мнению респондентов агентства, укрепление позиций Радия Хабирова (в ноябре он занимал 16 строчку) может быть связано с вниманием к работе особой экономической зоны «Алга», которая вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Промышленные кластеры и особы экономические зоны, предполагают аналитики, могут получить конкурентные преимущества в борьбе за федеральную поддержку в 2026 году.

Пятерка лидеров декабрьского рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем осталась неизменной: в нее вошли мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

14 место является для господина Хабирова лучшим результатом в 2025 году (такую же строчку он занимал в июле). Хуже всего уровень его влиятельности составители рейтинга оценили в начале прошлого года — по итогам января он занимал 24 место.

В 2024 году самой высокой позицией, которую присуждали эксперты главе Башкирии, было 10 место, самой низкой — 29 место.

