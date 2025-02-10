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Радий Хабиров опустился на шесть строк в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам января занял 24 место рейтинге влияния глав российских субъектов, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В его активе — 6,24 балла. Месяцем ранее господин Хабиров был на 18 месте.

Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Рейтинг составляется на основе экспертных опросов, в которых принимают участие журналисты, медиа-менеджеры и политтехнологи. Они оценивают влияние регионального руководства на принятие решение администрацией президента РФ, правительством, парламентом, а также партийной и деловой элитой.

Пятерка самых влиятельных глав субъектов с декабря не изменилась, в нее вошли Сергей Собянин (Москва), Рустем Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Вячеслав Гладков (Белгородская область).

Идэль Гумеров

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