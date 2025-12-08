Радий Хабиров поднялся на две позиции в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 16 место в ноябрьском рейтинге влияния руководителей регионов по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Таким образом, он вернулся к сентябрьским и августовским позициям в рейтинге. В октябре аналитики агентства определили ему 18 строчку.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) занял по итогам ноября 16 место в рейтинге влияния, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (справа) — пятое

Позитивным фактором для господина Хабирова эксперты АПЭК назвали обсуждение инфраструктурных проектов на рабочей встрече с вице-премьером РФ Маратом Хусунуллиным. Чиновники встретились 20 ноября на полях Транспортной недели в Москве, обсудили строительство Южного обхода Уфы и нового моста через Белую в створе Интернациональной улицы.

Лучшим результатом для главы Башкирии в этом году остается 14 место, которое он занял по итогам июля. В прошлом году выше всего составители рейтинга поставили его в мае и июне (на 10 строчку), худшим результатом была 29 позиция по итогам сентября.

Пятерка лидеров по итогам нынешнего ноября не изменилась — в нее вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Идэль Гумеров