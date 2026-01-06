В Краснодаре в рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта

В Краснодаре в ночь на 7 января трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать после полуночи. Для удобства горожан, посещающих праздничные богослужения, дежурный транспорт будет работать до 04:00 — 04:50, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На линии выйдут трамваи № 5, 7, 8 и 11, троллейбусы № 13 и 14, а также автобус № 2Е. Подробное расписание движения по конкретным маршрутам доступно на официальных ресурсах города, а уточнить информацию о движении дежурных единиц можно по телефону горячей линии 8 (861) 262-51-15.

Ранее в Краснодаре на период новогодних и рождественских праздников был усилен контроль за обеспечением безопасности в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры. Власти города традиционно корректируют график работы муниципальных служб в праздничные дни, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между жилыми районами и центральной частью города, где расположены основные храмы и соборы.

Анна Гречко