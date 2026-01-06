Дан отбой сигналам «Опасное небо» и «Беспилотная опасность» в Удмуртии

Дан отбой сигналам «Опасное небо» и «Беспилотная опасность», сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Согласно данным Минобороны РФ, с 23:00 5 января до 07:00 6 января средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских БПЛА, один из них — в небе над Татарстаном

Напомним, 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты. Также была приостановлена работа городского транспорта и отменены новогодние мероприятия на Центральной площади. Около 10 утра один из расчетов противовоздушной обороны Удмуртии уничтожил беспилотный летательный аппарат.

Анастасия Лопатина