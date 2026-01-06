В Ижевске отменили праздничный мастер-класс на ЦП из-за угрозы атаки БПЛА

В связи с сигналом «Опасное небо» отменили мастер-класс по фигурному катанию на Центральной площади Ижевска, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Также приостановлена работа городского транспорта. С 09:20 до особого распоряжения остановлено движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Граждан призвали воздержаться от выхода на улицу.

Напомним, 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты.

Анастасия Лопатина