Беспилотный летательный аппарат уничтожили в Удмуртии

Один из расчетов противовоздушной обороны Удмуртии уничтожил беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram.

«Жителям настоятельно рекомендуется не подходить и не прикасаться к обломкам, а также не снимать и не публиковать информацию о БПЛА и работе систем ПВО. Опасность сохраняется», — отметил господин Бречалов.

Напомним, 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты.

Анастасия Лопатина