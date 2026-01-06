Суд запретил Трампу сокращать финансирование медицинских исследований

Федеральный апелляционный суд США постановил, что администрация президента США Дональда Трампа не вправе проводить резкие сокращения грантового финансирования, предоставляемого университетам Национальными институтами здравоохранения (NIH). Об этом сообщает Reuters.

Коллегия из трех судей Апелляционного суда первого округа в Бостоне признала незаконными меры, объявленные NIH в феврале 2025 года. Она подтвердила действие судебного запрета, введенного по иску 22 генеральных прокуроров демократических штатов, а также медицинских ассоциаций и университетов.

Речь идет о разъяснениях NIH, в которых устанавливались ограничения на долю грантового финансирования, направляемого на «косвенные расходы» исследовательских учреждений. К таким расходам относятся затраты на инфраструктуру, оборудование и персонал, обеспечивающие сразу несколько научных проектов. Согласно новой политике, эти расходы не могли превышать 15% от объема прямого исследовательского финансирования вне зависимости от реальных затрат университетов.

Решение суда вписывается в более широкий контекст конфликта между администрацией Трампа и ведущими университетами. В апреле 2025 года, в частности, Министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн, увязав это с требованием отказаться от программ DEI (diversity, equity, inclusion). Сам Дональд Трамп ранее подписалуказ «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI», в котором такие инициативы были названы «незаконными и безнравственными».