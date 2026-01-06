Economist: администрация Трампа готовит проект сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, который может быть предложен властям острова. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

По данным издания, в Вашингтоне обсуждается вариант заключения Договора о свободной ассоциации, который предполагает повышение уровня жизни населения Гренландии. Подобные соглашения США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау: Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, а партнеры передают ему вопросы обороны, сохраняя внутреннее самоуправление.

The Economist отмечает, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии преследует две цели: усилить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться договориться с островными властями в обход Копенгагена. При этом журнал считает маловероятной «прямую аннексию» острова, подчеркивая, что притязания США вызвали обеспокоенность среди лидеров европейских стран.

Издание напоминает, что на Гренландии уже размещена американская военная база, а действующие договоренности с Данией не ограничивают численность войск США. Хотя ее значительное увеличение, вероятно, потребует согласия Копенгагена. 4 января господин Трамп заявлял, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. Он утверждал, что вокруг острова «повсюду российские и китайские корабли».