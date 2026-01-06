Кассационный суд изучит приговор экс-главе красноярского минлесхоза Маслодудову

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову. Судебное заседание назначено на 18 февраля, указывается в карточке дела.

Экс-глава красноярского минлесхоза обвинялся во взяточничестве и мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ). По версии следствия, министр с 2018-го по 2020 год получил от лесозаготовителей взятку в размере 3,5 млн руб. Взамен чиновник обеспечил выделение рентабельных лесных участков, ускоренную выдачу разрешений на рубку, а также организовал консультации работников министерства и лесничеств.

Кроме того, в августе 2018 года, считает следствие, министр получил 1 млн руб. от знакомого предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка. Однако в действительности чиновник не мог повлиять на процедуру торгов.

В январе 2024 года Советский районный суд Красноярска приговорил экс-министра к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,7 млн руб. Защита обратилась с апелляционной жалобой в Красноярский краевой суд, требуя оправдать бывшего чиновника, но в этом ей отказали.

Илья Николаев