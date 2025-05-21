Суд оставил в силе приговор экс-министру лесного хозяйства Красноярского края

Красноярский краевой суд отклонил апелляционные жалобы на приговор в отношении экс-министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Суд оставил в силе приговор в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа 10,7 млн руб., который был вынесен чиновнику в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krskstate.ru Фото: krskstate.ru

Свою вину Дмитрий Маслодудов не признал. На судебном заседании он заявил, что был честным госслужащим и его оговорили, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, министр с 2018-го по 2020 годы получил от лесозаготовителей через своего брата, выступающего в роли посредника, взятку в 3,5 млн руб. Взамен фигурант дела, считают правоохранители, обеспечивал получение более рентабельных лесных участков, ускоренную выдачу разрешений на рубку, а также организовывал консультации работников министерства и лесничеств.

Кроме того, в августе 2018 года, считает следствие, Дмитрий Маслодудов получил через брата 1 млн руб. от знакомого предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка. Однако в действительности чиновник не мог повлиять на процедуру торгов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2021 года суд вынес приговор Юрию Маслодудову — родному брату экс-министра. По ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) ему назначили пять лет условно и штраф 7,1 млн руб.

Александра Стрелкова