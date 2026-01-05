Стармер поддержал премьер-министра Дании после заявлений Трампа о Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил поддержку датской коллеге Метте Фредериксен на фоне заявлений президента США о Гренландии. В эфире телеканала Sky News он подчеркнул, что вопрос территориальной принадлежности острова не должен обсуждаться третьими сторонами.

Кир Стармер

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

«Будущее Гренландии должно определяться Гренландией и Королевством Дания. Дания — близкий европейский союзник, близкий союзник по НАТО», — заявил господин Стармер. Он добавил, что «выражает поддержку» госпоже Фредериксен и назвал правильными ее слова о будущем Гренландии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также поддержали позицию Дании по вопросу возможного контроля США над островом.

Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала Вашингтон отказаться от угроз, указав на отсутствие оснований для передачи острова под американский контроль. Поводом для заявлений стали слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам необходим контроль над Гренландией в оборонительных целях.