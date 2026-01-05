Небензя назвал действия США против Венесуэлы актом международной агрессии

Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Frank Franklin II / AP

«Разбой в отношении Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи», — подчеркнул господин Небензя.

В ночь со 2 на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы. Были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а Николас Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в США.

Американские власти обвиняют их в наркотерроризме и контрабанде оружия. 5 января они должны предстать перед федеральным судом в Нью-Йорке.