Заморозка активов Мадуро в Швейцарии затронула 37 человек

Распоряжение Швейцарии о замораживании финансовых активов, принадлежащих президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его окружению, распространяется на 37 физических лиц. Об этом сообщило Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters

Представитель МИД Швейцарии заявил агентству, что не может раскрыть общую стоимость заблокированных активов, поскольку распоряжение вступает в силу немедленно и детали не подлежат разглашению на данном этапе.

Решение о замораживании всех активов господина Мадуро и связанных с ним лиц, находящихся в стране, принял Федеральный совет Швейцарии. В правительстве подчеркнули, что в случае установления незаконного происхождения средств «Швейцария приложит все усилия, чтобы они принесли пользу населению Венесуэлы».