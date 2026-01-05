Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро

Федеральный совет Швейцарии постановил заморозить все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Заявление опубликовано на сайте швейцарского правительства.

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Николас Мадуро

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение о немедленной блокировке любых активов Николаса Мадуро и других лиц из его окружения в Швейцарии. Так Федеральный совет хочет гарантировать, что отток активов невозможен. Блокировка не затронула ни одного члена действующего правительства Венесуэлы»,— указано в заявлении.

В пресс-релизе также подчеркивается, что если будет установлено незаконное происхождение заблокированных активов, «Швейцария приложит все усилия, чтобы они принесли пользу населению Венесуэлы».

3 января США нанесли удары по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, после чего доставили их в Нью-Йорк. По данным CBS News, первое судебное заседание над супругами пройдет 5 января.