Россия закрыла въезд 28 гражданам Канады

Россия ввела персональные санкции в отношении 28 граждан Канады, запретив им въезд в страну. Об этом сообщается на сайте МИД России. Решение принято в ответ на антироссийские ограничения, ранее введенные Оттавой.

Под ограничения, в частности, попали руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член совета директоров Украинского национального фонда Виктория Карпяк, актер Эндрю Кушнир, а также сотрудники Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора при Канадском институте украинских исследований. В МИД отметили, что эти лица «силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине».

Дополнительным подтверждением этой тенденции в министерстве назвали назначение президентом Украины Владимиром Зеленским Христи Фриланд (внучки украинского коллаборациониста Михаила Хомяка) на пост его советника по вопросам экономического развития.

В ноябре Канада расширила санкции против России, включив в список 13 физических и 11 юридических лиц, а также около 100 судов, которые, по утверждению канадского МИДа, относятся к «теневому флоту». Под ограничения, в частности, попали структуры «Газпрома», завод «Арктик СПГ-2» и его генеральный директор Олег Карпушин, а также глава Россотрудничества Игорь Чайка.