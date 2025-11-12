Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ-2»

Канада ввела новые санкции в отношении России. Об этом заявила глава канадского МИДа Анита Ананд. Обновленный санкционный список опубликован на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Под санкции попали 13 физических и 11 юридических лиц, включая заместителя главы Россотрудничества Игоря Чайку, подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), структуры компании «Газпром» и «Капитал Банк Центральной Азии» из Киргизии. Некоторые из этих лиц и организаций, по данным канадского МИДа, связаны с производством российских беспилотников. В санкционный список также попал завод «Арктик СПГ-2» и его гендиректор Олег Карпушин.

Под санкции Канады также попали юридические лица, связанные с киберинфраструктурой и газовой отраслью России, а также 100 судов, которые, по мнению канадского МИДа, принадлежат «теневому флоту» страны.

В октябре Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Меры направлены на ограничение доходов РФ от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за «теневым флотом». В ноябре стало известно о работе над 20-м пакетом санкций.