Власти Германии прокомментировали слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который в недавнем интервью рассуждал о судьбе канцлера Фридриха Мерца. В недавнем интервью ТАСС господин Медведев высказал мнение, что «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом» после операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Себастьян Хилле (цитата по Tagesspiegel). Он добавил, что правительство не видит оснований для усиления мер безопасности для защиты канцлера.

Канцлер Мерц «надежно защищен», сотрудники его службы безопасности «входят в число лучших в мире», добавил господин Хилле.

В беседе с ТАСС Дмитрий Медведев также заявил, что после операции в Каракасе США не смеют упрекать Россию в чем-либо и что Вашингтон может повторить «венесуэльскую операцию» на Украине.