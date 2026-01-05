Медведев: после операции в Каракасе США не могут упрекать Россию

США после операции в Венесуэле потеряли право упрекать Россию за какие-либо действия, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Действия Соединенных Штатов он назвал примером «права сильнейшего».

«Теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну»,— сказал господин Медведев в разговоре с ТАСС.

Замглавы Совбеза РФ также предположил, что США могли бы провести аналогичную операцию на территории Украины в случае отказа Киева от мирной сделки.

3 января США нанесли удары по Венесуэле и вывезли президента Николаса Мадуро вместе с его женой из страны. Американские власти обвиняют господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина и хранении оружия.