Медведев: Вашингтон может повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

Вашингтон может повторить «венесуэльскую операцию» на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в случае с Украиной «оснований будет куда больше».

«Янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его… Всяко оснований гораздо больше»,— сказал господин Медведев в разговоре с ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, могут ли США предпринять подобные действия в случае отказа Украины от сделки с президентом США Дональдом Трампом.

3 января США нанесли удары по Каракасу и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его женой, а затем вывезли их из страны. Американские власти обвиняют их в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. В Нью-Йорке супруги предстанут перед судом.