Цена меди впервые достигла $13 тысяч

Фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов 5 января поставил ценовой рекорд, достигнув $13 тыс. за тонну. Цена закрытия предыдущих торгов 2 января находилась чуть выше $12,5 тыс. Предыдущий рекорд стоимости меди был установлен 29 декабря — почти $12,8 тыс.

Цена меди растет из-за опасений сокращения поставок на фоне забастовки на шахте Mantoverde в Чили. За 2025 год медь подорожала на 42%.

