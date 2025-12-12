Цветные металлы зеленеют на бирже

По итогам ноября все основные цветные металлы подорожали. Единственным исключением стал никель, стоимость которого снизилась до $14,682 тыс. за тонну. На глобальном рынке никеля сохраняется существенный профицит предложения над спросом. Ключевой причиной роста остается резкий прирост добычи в Индонезии.

По итогам ноября все основные цветные металлы подорожали, следует из обзора Kept. Так, средняя стоимость меди за отчетный месяц выросла на 0,97%, до $10,8 тыс. за тонну, на Лондонской бирже металлов (LME). Уже в начале декабря этот металл побил очередной ценовой рекорд, превысив отметку в $11 тыс. за тонну. Алюминий подорожал на 1,32%, до $2,82 тыс. за тонну металла. Стоимость тонны цинка на LME выросла за месяц на 1,21%, до $3,186 тыс. Цена никеля снизилась за отчетный период на 2,59%, до $14,682 тыс. за тонну.

Сейчас на рынке цветных металлов наибольшее внимание приковано к меди, золоту, платине и серебру. Цены на эти металлы резко выросли за последние два месяца, этому способствуют несколько факторов. Среди этих факторов: снижение объемов добычи из-за проблем на рудниках, истощение легкодоступных запасов и рост стоимости ввода новых мощностей, опережение темпов роста спроса над предложением, а также повышенный интерес инвесторов на фоне глобальных экономических рисков и возможного введения ограничительных тарифов. Все это привело к ажиотажному спросу и значительному повышению котировок до уровней исторических максимумов или до уровней, которые не наблюдались длительное время, рассказывает руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко. «С учетом макроэкономических и геополитических факторов, а также торговых трений и перебоев в поставках, вероятнее всего, медь в ближайший год будет торговаться выше уровня $10 тыс. за тонну. Некоторые аналитики считают, что она может вырасти до $15 тыс., например, если США все-таки введут тарифы на катодную медь. Если эти опасения усилятся на рынке, то это может привести к резкому перетоку физических объемов металла на американский рынок и создаст дефицит предложения на других рынках, как это кратковременно уже наблюдалось летом этого года. Любые сложности на действующих крупных рудниках, которые могут привести к дополнительному ограничению предложения на рынке, станут катализатором взлета цены»,— поясняет она.

«На рынке алюминия в целом сохраняется профицит, но есть надежда на энергетические лимиты в Китае. 80% китайских мощностей используют угольную генерацию, попадая под "двойной контроль" — энергопотребление и выбросы. В 2025 году Китай в качестве дополнительной меры зафиксировал жесткий потолок мощности в 45 млн тонн и ввел тарифные коэффициенты за перерасход электричества. Это поддержит цену на текущем уровне»,— рассказывает менеджер «S+Консалтинг» Кирилл Широков.

На глобальном рынке никеля сохраняется существенный профицит предложения над спросом. Ключевой причиной остается резкий прирост добычи в Индонезии за последнее десятилетие. Уже при текущих ценах, по мнению многих экспертов, более половины мирового производства никеля нерентабельно. Индонезия продолжает предпринимать шаги по регулированию спроса и предложения посредством как ограничения выдачи квот, так и нового регулирования. Ситуацию на рынке никеля усугубляет спад на рынке электромобилей (кроме Китая). Введение импортных пошлин делает электрокары дороже, что охлаждает прежний оптимизм относительно спроса на никель для аккумуляторов, добавляет управляющий фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. «Как следствие, мы наблюдаем растущее предложение металла на фоне снижения как реального (со стороны электромобилей), так и спекулятивного спроса. Однако макроэкономические факторы, такие как количественное смягчение в США, создают общий инфляционный фон для сырьевых рынков, включая никель. Это может поддержать цены, но рост будет медленным»,— говорит эксперт.

Полина Трифонова