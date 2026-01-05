Шестилетняя девочка ранена в результате атаки дрона в Белгородской области

Еще два человека пострадали в Белгородской области 5 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки FPV-дрона ранена шестилетняя девочка. «Скорая» доставила ребенка с осколочным ранением грудной клетки в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки в частном доме выбиты окна, посечен фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль.

Мужчина пострадал при ударе БПЛА по объекту инфраструктуры в селе Орехово Валуйского округа. Со слепыми осколочными ранениями ног он доставлен в местную ЦРБ. Повреждены автомобиль и линия электропередачи.

«В части села временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ. Информация о последствиях уточняется»,— написал Вячеслав Гладков.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области ранее 5 января БПЛА нанесли удары по грузовым автомобилям в Грайвороне и селе Белянка Шебекинского округа. В обоих случаях ранения получили водители транспортных средств. У одного из пострадавших произошла остановка сердца, но медики смогли запустить его вновь.

По данным Минобороны РФ, сегодня в период с 11:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, четыре — в Курской области и еще два — в Липецкой области.

Сегодня также стало известно, что в Липецкой области обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов в Ельце. В квартирах повреждено остекление. Пострадала одна женщина, она госпитализирована.

Денис Данилов