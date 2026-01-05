В Липецкой области обломки БПЛА попали в многоквартирные дома в Ельце

Обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов в Ельце. В квартирах повреждено остекление. Пострадала одна женщина, она госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь. Специалисты проводят обследование территории и обезвреживают обломки. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале 5 января.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Ельце в результате падения БПЛА произошел пожар в промышленной зоне. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ночь на 5 января Игорь Артамонов сообщил, что пожарные локализовали возгорание.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин.сегодня предупредил местных жителей, что саперы будут уничтожать остатки БПЛА в районе поселка ТЭЦ и поселка Электрик. В связи с этим могут быть слышны громкие хлопки.

На текущий момент в Липецкой области продолжает действовать красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Денис Данилов