Два человека тяжело ранены в Белгородской области 5 января при атаках БПЛА

В Белгородской области в результате атак беспилотников 5 января пострадали два человека. БПЛА нанесли удары по грузовым автомобилям в Грайвороне и селе Белянка Шебекинского округа. В обоих случаях ранения получили водители транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайвороне дрон атаковал грузовик, припаркованный возле торгового объекта. Бойцы самообороны доставили водителя в крайне тяжелом состоянии в местную ЦРБ. У мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы и рваные раны рук и ног. Ему оторвало пальцы на руке.

«При поступлении в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца, однако благодаря героическим усилиям наших медиков сердцебиение успешно восстановлено. В отделении реанимации врачи продолжают бороться за его жизнь»,— рассказал глава региона.

Водитель грузовика в селе Белянка получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения лица, спины и ноги. Бригада «скорой» в сопровождении бойцов подразделения «БАРС-Белгород» вывезла раненого, мужчину транспортируют в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 4 января беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека. Во время ракетного удара по городу Грайворон вчера также погиб боец подразделения «Орлан».

Денис Данилов