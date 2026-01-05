До 60 млн подорожал особняк XIX века у Адмиралтейской площади в Воронеже

Продавец поднял цену на исторический особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А в Воронеже — рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью. Строение является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения под названием «Дом Успенской церкви». Теперь собственник просит за него 60 млн руб. Информация появилась на сайте «Авито» 5 января.

В апреле минувшего года «Ъ-Черноземье» узнал, что собственником особняка является Вадим Николаев — брат генерального продюсера студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимира Николаева, который решил продать недвижимость в связи с переездом в Санкт-Петербург. Восстановление объекта на тот момент завершили на 80%. К середине декабря, по словам продавца, собственник не изменился, все работы по сохранению выполнили, а стоимость лота увеличилась до 54 млн рублей.

«Дом Успенской церкви» имеет три этажа, общая площадь здания составляет 450 кв. м, а участка — 16,5 соток. На территории есть парковка, подведены инженерные коммуникации. По данным продавца, ограничения по назначению отсутствуют, «за исключением ограничений 73-ФЗ по тяжелым производствам». В качестве возможного использования продавец предлагает рассмотреть создание в историческом особняке ресторана с алкогольной лицензией.

В конце декабря более чем в два раза упала цена за Дом Маршака на улице Карла Маркса в Воронеже — продавец снизил ее с 230 до 110 млн руб.

Денис Данилов