Цена за Дом Маршака в Воронеже упала до 110 млн рублей

Продавец более чем вдвое снизил цену за здание на улице Карла Маркса, 72 в Воронеже — с 230 млн руб. она упала до 110 млн. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито». В этом доме в центре города с 1915 по 1917 год жил советский поэт, переводчик и драматург Самуил Маршак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Здание пытаются продать с 2023 года, цена лота периодически меняется как в большую, так и в меньшую сторону, но настолько резких снижений до этого не происходило. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале 2024-го за трехэтажное строение просили 200 млн руб. Уже в феврале стоимость поднялась до 260 млн.

Общая площадь здания, построенного в 1912 году, составляет 1,9 тыс. кв. м. По словам продавца, возможна продажа по этажам. Автор объявления также указывает, что на текущий момент здание на 100% сдано в аренду, а вся информация по арендаторам и площадям будет предоставлена после просмотра объекта и личного знакомства.

По данным карт «Яндекса», в здании на Карла Маркса, 72, в частности, располагаются фотостудия «Маршак», event-пространство «Кислород» и фитнес-студия Volna.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что самую дорогую в Воронеже квартиру выставили на продажу за 90 млн руб.

Денис Данилов