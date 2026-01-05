Рождество, Pizza и Вадим Казаченко

В Ярославле в период с 5 по 11 января состоятся Рождественские богослужения, покажут балет «Щелкунчик», выступят группа Pizza, ВИА «Синяя птица», Ваня Усович, Вадим Казаченко, ансамбль саксофонов. Недалеко от областной столицы, в Рыбинске, пройдет шествие «За Рождественской звездой». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Рождество

6 января на Советской площади пройдет концертная программа «Карнавал желаний», которую представит коллектив шоу-группа «Мечта». Начало в 18 часов. На следующий день, 7 января, в 18 часов там же начнется программа «Морозные танцы». Афишу всех городских мероприятий можно посмотреть на сайте новыйгод76.рф.

6 января, на Рождественский сочельник, и 7 января, на праздник Рождества Христова, во всех приходских и монастырских храмах Ярославской митрополии будут совершены богослужения. Они пройдут утром и поздно вечером (23:00/23:30/23:40) 6 января, а также утром 7 января в Успенском соборе, Толгском, Казанском, Кирилло-Афанасиевском монастырях, Богоявленском, Сретенском храмах и других. С полным расписанием служб в храмах и монастырях города можно познакомиться на сайте митрополии.

Концерты

В Ярославль с гастролями приехал театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. 6 января в КЗЦ «Миллениум» в 12 и 17 часов театр покажет балет «Щелкунчик». Стоимость билетов — 2 тыс. руб.

7 января в КЗЦ «Миллениум» группа Pizza даст большой новогодний концерт. Артисты исполняют песни в разных жанрах: соул-поп, фанк, рэп и даже регги. Начало в 18 часов, стоимость — от 2,4 тыс. руб.

7 января во Дворце молодежи выступит ВИА «Синяя птица». Самые известные песни ВИА — «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты». Начало в 19:00, билеты стоят от 1,3 тыс. руб.

8 января во Дворце молодежи состоится сольный стендап-концерт Вани Усовича. Это его третья сольная программа. Начало в 19 часов, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

8 января в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Вадима Казаченко, покорившего слушателей хитами «Больно мне, больно!» и «Никто, кроме тебя». На концерте прозвучат легендарные хиты и новые композиции. Начало в 18 часов, стоимость билетов — от 3,5 тыс. руб.

8 января в Концертном зале им. Собинова состоится концерт «Магия Рождества». На сцену выйдут Елена Аюшеева (сопрано), Чингис Аюшеев (тенор) и Наталья Ужви (орган). В программе концерта — бессмертные шедевры великих композиторов: И.С. Баха, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, К. Сен-Санса, И. Штрауса и Ф. Легара. Начало в 18 часов, стоимость билетов — от 500 руб.

10 января в «Китайском летчике Джао Да» выступит рок-группа «Заточка» со специальным новогодним концертом. Начало в 20 часов, стоимость билетов — от 3 тыс. руб.

10 января на арт-площадке «Лампа» состоится концерт «Король и Шут на виолончелях». Magic Cellos Band исполнит хиты «Проклятый старый дом», «Ели мясо мужики», «Танец злобного гения», «Кукла колдуна», «Лесник» так, как они еще никогда не звучали. Первый концерт начинается в 17 часов, второй — в 20 часов. Стоимость билетов — 2,5 тыс. руб.

10 января гостей Ярославской филармонии ждет вечер Большого ансамбля саксофонов «N O V O-12». Первое отделение будет посвящено золотому фонду классической музыки. Второе отделение — вариации на темы композиторов XIX века. Начало в 18 часов, стоимость билетов — от 500 руб.

Спектакли

В Ярославском музее-заповеднике показывают программу «Щелкунчик и зимняя сказка». Сказку рассказывают персонажи теневого и кукольного театра, актеры ярославских театров, профессиональные музыканты. Спектакль показывают до 9 января ежедневно. Стоимость билетов — 600 руб.

6,7,8, 9 и 10 января в концертном зале «Вознесенский» состоится спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир». Исполнители — заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Артисты не ставят перед собой цель сыграть Высоцкого и Марину Влади, автора книги «Владимир или Прерванный полет». Но в их сценическом диалоге, созданном из воспоминаний Марины Влади, песен Высоцкого, его стихов, возникают живые образы двух талантливейших людей, сложные отношения которых навсегда остались тайной. Стоимость билетов на концерты — от 1 тыс. руб., начало в 19 часов.

Ярославский планетарий начал показы интерактивного представления для детей «Звездный патруль: Новогоднее приключение». Юные участники помогут добрым героям спасти Новый год, поучаствуют в веселых космических играх, запуске ракеты, сборе звезд и зажжении огней на елке. Представление пройдет 8 и 9 января, стоимость — 300 руб.

Выставки и встречи

6 и 7 января в Губернаторском доме состоится тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Губернаторском доме». Гостям предлагается путешествие в традиции XIX века: когда в России стали отмечать Новый год, как появилась традиция ставить елку, чем потчевали гостей, какие были правила этикета и гадания. Стоимость — 400 руб., начало в 18:00.

8 января в Музее истории города Ярославля пройдет квест «Дом с физиономией». Гости услышат истории дома купца Василия Кузнецова, который называл дом «украшением Волжской набережной», узнают об архитектурных особенностях, а также о тонкостях ведения торгового дела в конце XIX века, торговле чаем и сахаром. Начало в 11:00, стоимость билетов — 400 руб.

8 января в Некрасовской библиотеке пройдет фестиваль молодежной культуры и настольно-ролевых игр «Мифическая сходка». Гостей ждут карточная игра «Спасти Ярославль», лекторий про косплей и игровую культуры, ярмарка с мистическими артефактами, мастер-класс по манипулированию предметами и фотозона. Вход свободный, начало в 11 часов. 10 января в том же месте в 12 часов начнется рождественская вечеринка.

В Ярославском художественном музее работает выставка «А море ждет нас», на которой представлены работы маринистов и живописцев: Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Александра Беггрова, Николая Гриценко и других. Произведения, представленные на выставке, дают возможность проследить столетнюю эволюцию жанра морского пейзажа. Сборные экскурсии проходят каждый день на этой неделе.

В Музее зарубежного искусства работает выставка «Наполеон. От триумфа до крушения» из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва». На выставке представлены произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн: полотна Франца фон Кюгельхена, Войцеха и Ежи Коссаков, Жана-Луи-Эрнеста Месонье. Сборные экскурсии проходят каждый день на этой неделе.

Кино

В кинотеатрах с 8 января можно посмотреть фильм «Добрый доктор». Олег Мандрыгин — врач со скверными характером, предпочитающий работать в одиночку. Дима — обычный молодой курьер. Их судьбы внезапно переплетаются, когда Дима врезается на самокате в Олега. Чтобы врачу не потерять работу и пациентов, курьеру придется притвориться настоящим доктором и отправиться на срочные вызовы. Главные роли сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк.

События в регионе

8 января в Рыбинске в 15 часов на Красной площади пройдет интерактивный спектакль по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик. Добро победит!».

Затем, в 16 часов, состоится праздничное шествие «За Рождественской звездой». Оно пройдет по Крестовой улице: начнется на улице Ломоносова и завершится на Красной площади. Шествие станет живым спектаклем под открытым небом: сотни рыбинцев пройдут в костюмах волхвов и пастухов с конными повозками и живыми овцами. Возглавят колонну волхвы с живым верблюдом. В 16:30 на Красной площади состоится святочное гуляние, а в 18:00 на Волжской набережной пройдет рождественское представление.

7 и 8 января по Рыбинску будут курсировать красные двухэтажные автобусы. Местом отправления станет площадь Дерунова (улица Свободы), длительность — один час. Рейсы каждые два часа с 10:00.

