Саперы уничтожают остатки БПЛА после атаки на Елец в Липецкой области

В районе поселка ТЭЦ и поселка Электрик саперы 5 января будут уничтожать остатки БПЛА. В связи с этим местные жители могут услышать громкие хлопки. Об этом в своем Telegram-канале предупредил мэр Ельца Вячеслав Жабин.

«Сохраняйте спокойствие! За состоянием воздушной тревоги следите в официальных источниках Липецкой области»,— написал Вячеслав Жабин.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Ельце в результате падения БПЛА произошел пожар в промышленной зоне. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ночь на 5 января губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что пожарные локализовали возгорание.

В настоящее время на всей территории Липецкой области вновь действует красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Денис Данилов