Цена контракта на капремонт дороги в Липецкой области упала на 64 млн рублей

В Липецкой области подписали контракт на капитальный ремонт 11,8 км автодороги «Троекурово — Иншаковка — Нижнебрусланово» в Лебедянском районе. Подрядчиком выбрали местное ООО «Технологии строительства». Компания согласилась выполнить работу за 300,4 млн руб. при максимальной цене контракта 364,2 млн. Информация была опубликована на портале госзакупок.

В торгах участвовали четыре фирмы. Второе место заняла организация, предлагавшая починить дорогу за 315 млн руб. Две оставшиеся компании остановились на отметке 353,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», определение подрядчика было на некоторое время приостановлено по жалобе белорусского ОАО «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель». Организация указала, что столкнулась с техническими проблемами в работе электронной торговой площадки: при подписании заявки появилось уведомление об ошибке, из-за чего заявка не была принята. ФАС признала жалобу необоснованной.

Заказчиком работ выступает областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» («Липецкавтодор»). Подрядчику предстоит до декабря 2027 года обновить на участке дорожное покрытие, нанести разметку, оборудовать водопропускные трубы, тротуары и пешеходные дорожки, а также установить автобусные остановки и сигнальные столбики. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

По данным Rusprofile, ООО «Технологии строительства» зарегистрировали в Ельце в марте 2005 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб., единственным учредителем в настоящее время выступает Игорь Иванов. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директором фирмы с июня 2019-го назначен Александр Крюков. В 2024 году выручка предприятия увеличилась на 23% и составила 376 млн руб. Чистую прибыль оценили в 449 тыс. руб. За время существования компания получила 159 госзаказов на 2,9 млрд руб. Самым крупным заказчиком является «Липецкавтодор» — 13 закупок на 1,7 млрд руб.

В конце декабря «Липецкавтодор» также заключил с ООО «Технологии строительства» договор на реконструкцию 11,8 км дороги «Талица — Колосовка — Ивановка» в Елецком районе. Фирма согласилась выполнить работу за 257,8 млн руб. при начальной цене контракта почти 337 млн руб.

Денис Данилов